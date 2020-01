Onderhandelingen ziekenhuizen en zorgverzekeraars nog in volle gang

Zorgkiezer houdt onder meer bij hoeveel ziekenhuizen een contract hebben met een zorgverzekeraar. Op 2 januari had Menzis had nog vier lopende contractonderhandelingen, Zilveren Kruis vijf en VGZ zes. De meeste ziekenhuizen hebben met twee of meer verzekeraars een contract. Het OLVG heeft alleen met Menzis al een contract en het Antoni van Leeuwenhoek is alleen met VGZ rond.

Omzetplafonds

Op 29 december lieten de zorgverzekeraars weten dat iedereen met een naturapolis in alle ziekenhuizen terecht kan. Echter, zo tekent Zorgkiezer hierbij aan, bij veel ziekenhuizen zijn omzetplafonds afgesproken, soms zonder doorleverplicht. Als het maximum is bereikt, kunnen patiënten voor niet-spoedeisende zorg toch op een wachtlijst komen of naar een ander ziekenhuis moeten uitwijken.

De afgelopen jaren is het meerder keren voorgekomen dat een zorgaanbieders – niet alleen ziekenhuizen, maar ook ggz-aanbieders – halverwege het jaar al tegen het plafond opliepen en een patiëntenstop moesten invoeren. Afgelopen zomer waren het onder meer het Ikazia Ziekenhuis in Rotterdam en ggz-aanbieder GGNet.

Uit de gegevens van Zorgkiezer blijkt dat Zilveren Kruis voor 2020 de meeste contracten heeft gesloten met een beperking: 47 uit de 67 van de inmiddels gesloten overeenkomsten. CZ volgt met momenteel 27 van de 49 gesloten contracten. VGZ heeft nog maar één contract met een beperking gesloten en Menzis heeft er op dit moment niet één met beperkende afspraken. Onder de ziekenhuizen hebben het Zuyderland, HMC, het Antonius Ziekenhuis in Sneek en de St. Maartsenskliniek momenteel met alle verzekeraars een contract zonder beperkingen.

Informatieplicht

De NZa waarschuwde de zorgverzekeraars afgelopen najaar dat patiënten niet de dupe mogen worden van omzetplafonds. De zorgautoriteit wees ook patiënten op het risico van patientenstops. Voor het nieuwe jaar gaat de zorgautoriteit de verzekeraars verplichten om patiënten eerder en duidelijker te informeren over de zorgplafonds die ze afspreken.

Overstappers

De onzekerheid over de contractering tussen ziekenhuizen en zorgverzekeraars lijkt overstappers niet te hebben gehinderd. Zeven procent van de Nederlanders koos voor een andere zorgverzekeraar, zo’n 1,2 miljoen mensen. Dat is iets meer dan vorig jaar en in lijn met andere jaren. Sinds 2010/2011 schommelt het percentage tussen de zes en zeven procent, zo blijkt uit cijfers van een andere vergelijkingssite, Independer.