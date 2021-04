Tijdelijk geen meldingen CoronaMelder wegens privacyproblemen

De apps die standaard op het systeem van Android-telefoons zitten, kunnen bij gegevens van de corona-app door een privacyprobleem bij Google.

Op die manier kunnen die apps “vaststellen of de telefoon in bezit is van iemand die eerder als besmet is gemeld in CoronaMelder en welke ontmoetingen met besmette personen hebben plaatsgevonden”. In een brief aan de Tweede Kamer laat De Jonge weten dat Google heeft gemeld “geen bewijs te hebben dat deze apps daadwerkelijk data hebben verzameld en gebruikt”.

Technisch onderzoek

Nederland is afgelopen donderdag al op de hoogte gesteld van het probleem bij Google, zegt de bewindsman. Daarna is Nederland “direct een technisch onderzoek gestart om de gevolgen in kaart te brengen”. Uit dat onderzoek is woensdag gebleken “dat het inderdaad zo is dat gegevens van gebruikers gelezen kunnen worden door onbevoegde partijen”.

Onvoldoende bevredigend

Google zou het lek in de ‘blauwdruk’ waarvan de CoronaMelder gebruikmaakt hebben gedicht. Maar het duurt even voordat het probleem ook daadwerkelijk op alle telefoons is opgelost. “Daarbij bleken ze nog niet op de hoogte van de mogelijkheden voor misbruik die door onze experts aan hen zijn gemeld”, schrijft De Jonge. De reactie van Google noemt hij dan ook “onvoldoende bevredigend”. Daarom worden 48 uur lang geen meldingen gestuurd.

In die tijd wordt gecheckt of het lek daadwerkelijk is gedicht. Mocht het probleem inderdaad zijn verholpen, dan ontvangen gebruikers van de app na die tijd weer meldingen “en worden de waarschuwingen alsnog gestuurd”.

Afgelopen maandag werd privacywaakhond Autoriteit Persoonsgegevens ingeseind.