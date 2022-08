Opnamestop Slingeland Ziekenhuis vanwege stroomstoring voorbij

Het Slingeland Ziekenhuis in Doetinchem draait weer helemaal als normaal. De stroomstoring die maandagmiddag begon, was dinsdagochtend verholpen. Alles kan weer verdergaan zoals gepland, aldus een woordvoerster.

Maandag aan het eind van de middag ontstonden de problemen met de stroomvoorziening. Daardoor konden er tijdelijk geen nieuwe patiënten worden opgenomen en voor acute gevallen werd een beroep gedaan op andere ziekenhuizen. Operaties konden niet doorgaan en dialyses werden geannuleerd.

Oorzaak

Later werd de oorzaak van het probleem gevonden en is met man en macht gewerkt aan een oplossing. Die is gevonden, waardoor het ziekenhuis nu weer normaal kan draaien. De veiligheid is niet in het geding geweest, meldt de zegsvrouw, en alle noodvoorzieningen werkten meteen naar behoren. (ANP)