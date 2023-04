Tijn Kool benoemd tot hoogleraar Passende zorg aan Radboudumc

Passende zorg

De nieuwe hoogleraar werkt sinds 2011 als onderzoeker aan de afdeling IQ Healthcare van het Radboudumc. In zijn nieuwe functie als hoogleraar Passende zorg richt hij zich de komende vijf jaar op onderzoek naar de beste organisatie van de overgang naar passende zorg. Passende zorg is zorg met toegevoegde waarde voor de patiënt. Belangrijk bij deze overgang is vermindering van niet-gepaste zorg; een gestructureerde aanpak met interventies op maat is hiervoor nodig. Volgens Kool is het essentieel om zowel zorgverleners als patiënten en burgers hierbij te betrekken. Kool: “We moeten echt samen optrekken hierin.”

Beter-niet-doen-lijsten

Sinds 2011 houdt Kool zich bij IQ healthcare bezig met passende zorg. In 2016 presenteerde hij de Beter-niet-doen-lijst voor medisch specialisten. Hiermee versnelde hij de discussie in de zorg over welke zorg wel en niet passend is. Later volgden lijsten voor verpleegkundigen met Verplegenden &Verzorgenden Nederland en voor huisartsen met het Nederlands Huisartsen Genootschap. Het gaat dan bijvoorbeeld over terughoudendheid bij huisartsen bij het verwijzen voor knieklachten. Kool leidt het programma Doen of laten?, waarin hij samenwerkt met veel zorgverleners die laten zien dat vermindering van niet-gepaste zorg noodzakelijk en haalbaar is. “Deze kennis kan ik goed gebruiken bij de vormgeving en invulling van mijn rol als vertegenwoordiger van de umc’s bij het programma Zorgevaluatie en Gepast Gebruik”, aldus Kool.

Integraal Zorgakkoord

De gezondheidszorg staat onder hoge druk vanwege de stijgende zorgvraag en onvoldoende personeel. Daarom is een duurzame inrichting van de zorg van groot belang, zo staat ook beschreven in het Integraal Zorgakkoord. Tijn Kool: “De verwachtingen in de gezondheidszorg zijn torenhoog, bij zowel patiënten als zorgverleners. Maar de mogelijkheden zijn beperkt. De effectiviteit van veel zorg wordt overschat. We moeten kritischer kijken welke zorg past bij welke patiënt. En als zorg niet passend is, moeten we daarmee stoppen. Dat betekent een verandering in houding en gedrag. Programma’s als Doen of laten? en Zorgevaluatie en Gepast Gebruik hebben bewezen dat het kan.”

Ggz en ouderenzorg

Onderzoek naar interventies om passende zorg te verlenen in de medisch-specialistische zorg en huisartsenzorg zijn een belangrijke pijler binnen het onderzoek van Kool. De komende jaren richt hij zich ook op de ggz en ouderenzorg. Daarnaast blijft hij studenten onderwijs geven over niet-gepaste zorg. Dat onderwijs is cruciaal volgens Kool: “Juist de nieuwe generatie artsen en verpleegkundigen moet het vanzelfsprekend gaan vinden dat zij samen met de patiënt de passende keuze maken. En dat die keuze soms ook iets níet doen is.”