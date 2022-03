Tilburg herdenkt twee jaar corona

Met één minuut stilte werden zondag in de Hasseltse Kapel in Tilburg de bijna 3600 Brabanders herdacht die de afgelopen twee jaar aan corona zijn overleden. Zondag precies twee jaar geleden werd in Nederland namelijk de eerste coronabesmetting gemeld. Op 27 februari 2020 kreeg toenmalig zorgminister Bruno Bruins tijdens een tv-programma een briefje in zijn handen gedrukt, waarop stond dat er een patiënt met het coronavirus in het Elizabeth-TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg was opgenomen. Daarna breidde het virus zich als een olievlek uit over het land.

In Tilburg werd op initiatief van verscheidene Brabantse gemeenten stilgestaan bij twee jaar corona in Nederland. Burgemeester Theo Weterings van Tilburg zei in zijn toespraak dat de uitbraak veel veranderde van wat we tot dat moment vanzelfsprekend vonden. “We leerden nieuwe woorden, zoals kuchschaamte en huidhonger”, zei hij.

Verbinding

“We hebben de verbinding gemist, moeten met elkaar in gesprek hoe we met elkaar om moeten gaan na coronatijd”, vulde de Brabantse Commissaris van de Koning, Ina Adema, aan.

Eerste patiënt

De eerste patiënt was destijds Joost Boons (57) uit Loon op Zand. Hij was niet lang daarvoor op een beurs in Noord-Italië geweest, waar het coronavirus toen al flink om zich heen greep. De eerste coronapatiënten kwamen toen terug uit Italië en Oostenrijk, waar ze voor werk of voor een skivakantie waren geweest. Onder meer door carnavalsfeesten in Noord-Brabant en Limburg verspreidde het virus zich daar snel. Later ontstond een nieuwe brandhaard in de zogenoemde Biblebelt, een lange strook overwegend gereformeerde dorpen. Ook bewoners van verpleeghuizen raakten besmet en stierven in eenzaamheid, want bezoek was verboden. (ANP)