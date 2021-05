Tilburg University en Siza zetten leerstoel voor technologie in gehandicaptenzorg op

Binnen deze leerstoel wordt onder meer gekeken naar de toegevoegde waarde van technologische oplossingen in de gehandicaptenzorg. Verder richt Boon zich op de factoren die het gebruik van technologie in de dagelijkse praktijk bevorderen of belemmeren. Ook gaat zij kijken naar welke technologie op welke manier bijdraagt om de gehandicaptenzorg effectief en betaalbaar maakt.

De universiteit haalt aan dat er nog weinig onderzoek is uitgevoerd naar de toegevoegde waarde van technologie in de gehandicaptenzorg. Vaak blijft het bij pilots waarin technologische oplossingen, maar kortdurend worden gebruikt. Tegelijk wordt door velen, waaronder het ministerie van Volksgezondheid, onderschreven dat technologie van toegevoegde waarde kan zijn voor zowel cliënten als zorgpersoneel. Het streven van Tilburg University is om gepersonaliseerde en datagedreven zorg op te zetten waarbinnen het gebruik van technologie gemeengoed is geworden

Brigitte Boon studeerde gezondheidswetenschappen aan de Universiteit Maastricht en promoveerde aan de Universiteit Utrecht. Ze heeft eerder gewerkt bij onder meer het Nationaal Instituut voor Gezondheidsbevordering en Ziektepreventie (NIGZ), het Wetenschappelijk Bureau voor Onderzoek naar Leefwijzen en Verslaving (IVO) en het Trimbos Instituut.