Tipje van de sluier: trends in de Skipr99 2022

De lijst der lijsten in de zorg is in aantocht: de Skipr99. Adjunct-hoofdredacteur van Skipr en Zorgvisie Samira Ahli heeft hem al gezien en vertelt in de podcast Voorzorg welke trends zichtbaar zijn in de nieuwe lijst.

Voor het zestiende jaar op rij publiceert Skipr de lijst met meest invloedrijke mensen in de zorg. Van bestuurders tot belangenbehartigers, gerangschikt op hun invloed. “Er staan geen politici in omdat het expliciet gaat over invloed en niet over macht”, legt Samira Ahli uit, adjunct-hoofdredacteur van Skipr en Zorgvisie.

Trends

“We zien drie trends in de lijst dit jaar”, vervolgt Ahli. “De zorgprofessionals staan meer in de picture, er is een generatiewissel gaande en de lijst wordt steeds diverser.”

Zorgprofessionals

Corona heeft hier natuurlijk een flinke invloed op gehad. Zorgprofessionals spelen een belangrijke rol in het promoten van de maatregelen. Ook stonden zij voor aan in de rij bij de vaccinatie-campagnes. “Je kan je afvragen: ten koste van wie”, voegt Ahli daaraan toe. “Wat sommige partijen ook hebben gedaan, het is niet voor niks dat er ook cliëntenvertegenwoordigers in de lijst te vinden zijn.”

In de podcast Voorzorg vertelt Ahli meer over de invloed van de zorgprofessionals, de andere trends en haar opdracht voor de redactie van Skipr en Zorgvisie. Luister deze eerste teaser voor de Skipr99 hier >>

De hele lijst wordt dinsdag 21 december gepubliceerd op Skipr.nl. Hoofdredacteur Simon Broersma en Samira Ahli zullen op die dag in de podcast Voorzorg de belangrijkste namen en rugnummers onthullen.