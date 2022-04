Tjalling Leenstra nieuw centrumhoofd LCI bij RIVM

Leenstra werkt daarvoor samen met vier afdelingshoofden en 120 medewerkers. Als secretaris van het OMT gaat Tjalling ook de crisisorganisatie aansturen. Hij zal het OMT voorbereiden en besluiten van het Bestuurlijk Afstemmingsoverleg (BAO) communiceren aan het veld.

Van Dissel

Jaap van Dissel, directeur Centrum Infectieziektebestrijding, is blij met de komst van Leenstra: “De afgelopen twee jaar hebben bewezen dat preparatie op en bestrijding van een infectieziekte-uitbraak van levensbelang is. Ons centrum LCI speelt daarbij een cruciale rol.”

Arts

Als arts weet Leenstra wat er komt kijken bij de bestrijding van infectieziekten. Hij kent de spelers in het veld goed en heeft al eerder bij het RIVM gewerkt. De afgelopen twee jaar is hij gepokt en gemazeld in de lokale uitvoering van de bestrijding, bij de GGD Amsterdam.

LCI

Tjalling werkt sinds september 2019 als Arts Maatschappij & Gezondheid bij team Algemene Infectieziekten van de GGD Amsterdam. Vanaf september 2021 was hij stafarts. Daarvoor heeft hij vanaf 2012 bij het centrum Epidemiologie en Surveillance van Infectieziekten bij het RIVM gewerkt. Daar was hij onder andere hoofd van het WHO Collaborating Centre for Antimicrobial Resistance Epidemiology and Surveillance en coördinator Regionale Zorgnetwerken ABR.