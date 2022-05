Tjongerschans duikt in de rode cijfers door hoge coronakosten

Ziekenhuis Tjongerschans in Heerenveen en Lemmer heeft over 2021 een negatief resultaat geboekt van 1,2 miljoen euro. Met name de kosten die gemaakt zijn vanwege coronazorg veroorzaken dit verlies. Het ziekenhuis hoopt dat het beroep op de hardheidsclausule voor extra steun later dit jaar meer duidelijkheid geeft.

“Ook het jaar 2021 heeft sterk in het teken gestaan van de coronapandemie”, zegt directeur-bestuurder Jan Martin Wijnsma. “Dit heeft opnieuw een zware wissel getrokken. Onze medewerkers moesten wederom onder hoge druk hun werk doen en een deel van onze patiënten moest langer op hun operatie wachten vanwege het afschalen van reguliere zorg. Dat heeft weer veel van iedereen gevraagd.”

Negatief resultaat

Hoewel over 2021 de bedrijfsopbrengsten zijn gestegen, zijn de kosten meer gestegen. Daardoor is het resultaat gedaald. Het jaar 2020 werd nog met een bescheiden winst van 0,5 miljoen euro afgesloten. De extra kosten die vanwege corona gemaakt zijn, maken dat Tjongerschans over 2021 een verlies noteert van 1,2 miljoen euro. De landelijke continuïteitsbijdrage voor ziekenhuizen (CB-regeling) is over 2021 verschraald waardoor de extra kosten niet volledig gecompenseerd worden.

Hardheidsclausule

Ondertussen wacht het ziekenhuis op een oordeel over de zogenoemde hardheidsclausule. Jan Martin Wijnsma: “Dit is een soort vangnet van de coronasteunregeling waar Tjongerschans een beroep op heeft gedaan. We hebben vertrouwen in het toekennen van deze aanvraag. Maar om kwaliteit van zorg te kunnen blijven leveren en een toekomstbestendig ziekenhuis te blijven, moeten we komende jaren verder kosten besparen”.

Kostenbesparing

De komende jaren voorziet het ziekenhuis meerdere uitdagingen. Mensen worden ouder en hebben meer zorg nodig. Ondertussen wordt het tekort aan zorgprofessionals steeds groter. “We zullen de manier waarop we zorg bieden anders moeten inrichten. Met meer hulp van technologie, duurzaam en tegen lagere kosten”, stelt Jan Martin Wijnsma.

Tjongerschans Vitaal

Daarom maakt het ziekenhuis dit jaar nog meer tempo met het programma Tjongerschans Vitaal. Dit programma moet ervoor zorgen dat het ziekenhuis toekomstbestendig blijft door bijvoorbeeld efficiënter in te kopen en capaciteit beter te benutten. “Hierdoor kunnen we investeren in mensen en middelen om een goede en duurzame werkomgeving te bieden waar de patiënt goed geholpen wordt en onze medewerkers het fijn vinden om te werken.”