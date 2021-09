Elf ziekenhuizen doen beroep op vangnet coronacompensatie

Elf ziekenhuizen hebben in 2020 een beroep gedaan op de hardheidsclausule, maar het is nog niet duidelijk welke ziekenhuizen daadwerkelijk compensatie gaan krijgen, schrijft minister Hugo de Jonge in antwoorden op vragen van Kamerlid Joba van den Berg.

Commissie

De hardheidsclausule is het vangnet voor ziekenhuizen die met de reguliere compensatieregelingen voor de coronacrisis alsnog in de rode cijfers terechtkomen. Door een beroep te doen op de clausule zouden ze alsnog de resultaten aanvullen.

Van het St Jansdal, Bernhoven en Zaans Medisch Centrum (ZMC) is bekend dat ze een beroep hebben gedaan op de hardheidsclausule. Het Rode Kruis Ziekenhuis, dat een verlies rapporteerde, meldde vorige week dit te hebben overwogen, maar het juist niet te hebben gedaan. De komende maanden komt een commissie samen om de aanvragen te beoordelen.

Dubbele bekostiging

De Jonge schrijft verder dat hij niks ziet in een extra verklaring voor ziekenhuizen dat ze geen dubbele bekostiging hebben ontvangen. Eerder merkte Chris van den Haak, partner bij accountantsbureau BDO, in een interview met Zorgvisie op dat zorginstellingen in de care wel een dergelijke verklaring moeten afgeven, maar dat dit voor de cure niet geldt.

De Jonge bevestigt dat ziekenhuisbestuurders geen aparte verklaring hoeven af te geven; dubbele bekostiging wordt al tegengaan op andere manieren, merkt hij op. Zo geeft Zorgverzekeraars Nederland aan dat in het contract over de compensatieregeling is opgenomen dat een dubbele vergoeding niet kan plaatsvinden.

Overcompensatie

“Zorgaanbieders hebben dit contract ondertekend, zijn aan deze voorwaarden gehouden en zorgverzekeraars kunnen naleving hiervan (juridisch) afdwingen”, aldus De Jonge. Verder is afgesproken dat zorgverzekeraars onderzoeken of er geen sprake is geweest van overcompensatie door de compensatieregelingen voor zowel 2020 en 2021.” Een extra verklaring zoals in de care zou leiden tot een toename in de administratieve lasten, aldus de minister. “Gezien bovengenoemde maatregelen om overcompensatie te voorkomen, is deze extra voorwaarde niet nodig.”

Rob Dillmann, ziekenhuisbestuurder bij Isala en een van de architecten van de compensatieregeling, vertelt tegen Zorgvisie dat de hardheidsclausule ook twee kanten op werkt. Als blijkt dat ziekenhuizen een bovengemiddelde covid-compensatie krijgen, dan zal de clausule deze winsten afromen.

3 miljard cb-regeling

In de huidige raming is 3 miljard euro gereserveerd voor de cb-regeling voor de gehele gezondheidszorg. Verder wordt er 836 miljoen euro vergoed voor coronagerelateerde meerkosten. De medisch-specialistische zorg ontvangt hier verreweg het meeste van, namelijk 2,4 miljard euro netto continuïteitsbijdragen en 645 miljoen euro coronagerelateerde meerkosten. VWS heeft geen precieze cijfers per type ziekenhuis.

Voor de eerstelijnszorg is verder 219,3 miljoen euro gereserveerd vanuit de continuiteitsbjidragen en 62,8 miljoen euro voor coronagerelateerde meerkosten. Hiervan is 112,6 miljoen euro aan continuiteitsbijdragen voor de huisartsenzorg en 47 miljoen euro voor de coronagerelateerde meerkosten.

Extra kosten

Care-organisaties hebben in 2020 681 miljoen euro aan compensatie ontvangen voor de extra kosten die zijn gemaakt vanwege de coronacrisis. Verder is er 507 miljoen uitgetrokken voor omzetderving. Gemeenten hebben nog eens 170 miljoen euro gekregen om de continuïteit van de jeugdzorg en Wmo te garanderen en meerkosten vanwege de coronamaatregelen te vergoeden.

De afrekening voor 2020 is nog niet volledig afgerond. Zorgverzekeraars Nederland is nog bezig met de tweede voorlopige afrekening. De Jonge geeft aan dat de voorlopige afrekening voor 2021 plaats zal vinden in het tweede en derde kwartaal van 2022. Pas in het vierde kwartaal van 2023 vindt de definitieve afrekening plaats.