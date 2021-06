St Jansdal boekt kleine winst in 2020 dankzij hardheidsclausule

Ziekenhuis St Jansdal heeft vorig jaar een beroep moeten doen op de zogeheten hardheidsclausule. Hierdoor heeft het ziekenhuis met locaties in Harderwijk, Lelystad en Dronten een resultaat geboekt van 1,4 miljoen euro in 2020. Dit is 0,7 miljoen euro meer dan het resultaat over 2019.

De continuïteitsbijdrage voor ziekenhuizen was niet toepasbaar op de situatie bij het St Jansdal door de overname van het MC Zuiderzee in Lelystad in 2019. Om aanspraak te kunnen maken op de bijdrage zou veel meer duidelijk moeten over de zorg die een ziekenhuis aanbiedt, maar bij het ziekenhuis in Lelystad is dat nog niet helder.

St Jansdal wilde in 2020 inventariseren wat voor zorgprofiel het ziekenhuis zou krijgen, maar door de pandemie kon dit niet. Arend Jan Poelarends, lid raad van bestuur, zegt nog met zorgverzekeraars in gesprek te zijn over de vangnetregeling.

Dubbel gevoel

“Nadat we in 2019 de zorg in Flevoland overnamen, zou 2020 het jaar van volledige groei in Flevoland worden’, vertelt Martine Hoekstra, manager financiën en inkoop. “De organisatie was er klaar voor en toen brak covid uit.”

Zij spreekt van een dubbel gevoel. “Aan de ene kant zijn we gegeven de omstandigheden tevreden dat het jaar met een positief resultaat is afgesloten. Aan de andere kant is het een groot contrast met de begroting voor 2020 die uitging van een resultaat van 4,8 miljoen euro. Wij hebben betere resultaten nodig om in de komende jaren onze investeringsplannen uit te kunnen voeren.”

St Jansdal wil onder meer het beddenhuis in Harderwijk renoveren. Verder moet het ziekenhuizen keuzes maken met betrekking tot het vastgoed en de locatie in Lelystad en wordt in het najaar van 2021 gestart met de uitbreiding van het ziekenhuis in Harderwijk.