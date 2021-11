TNO: ‘Duurzaamheidsaanpak ziekenhuizen ligt voor op Klimaatakkoord’

Ziekenhuizen realiseren volgens hun eigen plannen een CO2-emissiereductie die in 2030 fors hoger ligt dan de doelstelling in het Klimaatakkoord. Dat blijkt uit een analyse van TNO naar de routekaarten voor verduurzaming van de Nederlandse ziekenhuizen. De gevraagde emissiereductie van 95 procent in 2050 wordt nog wel lastig, zegt TNO. Dat zal vragen om forse investeringen in het vastgoed.

De zogenaamde ‘portefeuilleroutekaarten’ maken inzichtelijk hoe betreffende zorginstellingen met verduurzamingsmaatregelen de doelstellingen op het gebied van CO2-emissiereductie willen realiseren. Uit de plannen van driekwart van de ziekenhuizen blijkt dat de CO2-uitstoot in 2030 bijna 60 procent lager zal zijn dan in 2020, schrijft TNO op haar website. Dat is 10 procent meer dan de doelstelling van het Klimaatakkoord.

Stroomverbruik

Om het aardgasverbruik te verlagen zetten de meeste ziekenhuizen in op het afschalen en uitschakelen van gasgestookte warmtekrachtkoppeling-installaties (wkk), en het aanbrengen van veelal warmtepompinstallaties die gebruik maken van warmte-koude-opslag (wko). Daardoor hebben ziekenhuizen voor verwarming geen aardgas meer nodig, maar het zorgt wel voor zo’n 10 procent meer stroomverbruik. Het is nog niet duidelijk hoe ze dit duurzaam gaan opvangen. Er wordt door ziekenhuizen al gebruik gemaakt van zonnepanelen, maar deze leveren slechts een paar procent van de totale stroombehoefte op.

Vastgoed

De ziekenhuizen lijken voor 2030 op koers te liggen, maar de gevraagde 95 procent emissiereductie in 2050 is nog wel een uitdaging. Hiervoor zullen forse investeringen in het vastgoed moeten worden gedaan, die zich niet zomaar terugverdienen door extra energiebesparing. Het juiste moment voor deze investeringen zal onder meer afhangen van wanneer vervangende nieuwbouw of renovatie nodig is. Daarbij is het nog de vraag hoe deze investeringen – zoals bijvoorbeeld extra isolatie – bekostigd kunnen worden. Technologische ontwikkelingen die in de komende jaren verduurzamingsmaatregelen betaalbaarder en efficiënter maken, zullen bijdragen aan de haalbaarheid van de doelstelling.