TNO lanceert start-up voor draagbare biosensoren

Naast hartmonitoring wil AIKON Health zich ook op andere vormen van gegevensmeting gaan richten.

Hartfalen

Het risico op overlijden als gevolg van hartfalen is het grootst direct na ontslag uit het ziekenhuis na een ingreep. Ruim de helft van de patiënten met hartfalen wordt binnen zes maanden na ontslag uit het ziekenhuis opnieuw opgenomen. Het op afstand monitoren van signalen van hartfalen maakt vroegtijdige detectie en interventie mogelijk.

Biosensoren in huidpleisters

Met de nieuw te ontwikkelen, draagbare biosensoren zijn verschillende gezondheidsvariabelen over een langere periode te meten, bijvoorbeeld ECG, hartslag, huidtemperatuur, ademhalingsfrequentie en bloeddruk. De draagbare sensoren gebruiken unieke droge elektrode- en materiaaltechnologie die TNO al meer dan tien jaar ontwikkelt. Deze technologie zorgt voor ultradunne rekbare en ademende huidpleisters die betrouwbare gegevensmetingen op de lange termijn leveren. Deze huidpleister helpt cardiologen en cardiologie-verpleegkundigen bij het effectief doseren van medicatie en de behandeling van hartpatiënten.

TNO-technologie

De toenemende vergrijzing van de Europese bevolking leidt tot meer uitdagingen op het gebied van gezondheid en gezondheidszorg. Dit vergroot de vraag naar high-tech apparaten die oplossingen bieden, zoals draagbare biosensoren, zegt Ton van Mol, Managing Director TNO: “Demografische veranderingen leiden tot toenemende tekorten aan zorgprofessionals en stijgende zorgkosten. Met AIKON Health creëren we een potentiële gamechanger in de zorg. Door gebruik te maken van de vooruitgang in digitalisering, sensortechnologie en materiaalontwikkeling willen we de druk op het zorgsysteem verlichten.”

Droge technologie

De huidpleisters zijn rekbaar, waterdicht en weefselvriendelijk. Ze zijn ontwikkeld op basis van zogenoemde droge elektrodetechnologie die het mogelijk maakt ze langdurig te dragen. Traditionele elektroden werken op basis van hydrogel, die droogheid en jeuk kunnen veroorzaken. Dat laten althans TNO en AIKON Health weten.