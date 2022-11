Toch klein plusje voor Antonius in Sneek

Op basis van de meest recente financiële resultaten verwacht Antonius Ziekenhuis in Sneek dit jaar toch af te ronden “met een bescheiden positief nettoresultaat”.

Het ziekenhuis reageert daarmee op het artikel op Skipr waarin werd beschreven dat bij de meeste ziekenhuizen het financiële resultaat daalt, vooral door hun hoge ziekteverzuim en de grote uitstroom van medewerkers. Antonius zou hierdoor zelfs in de rode cijfers komen.

Het artikel is geschreven na een enquête van Zorgvisie over dit onderwerp. Die peiling werd vorige maand gehouden. Volgens het ziekenhuis is sinds oktober de situatie veranderd. “Het ziekteverzuim daalt en de OK-capaciteit wordt weer volledig benut”, aldus een woordvoerder. Ook heeft de raad van bestuur “een aantal aanvullende maatregelen genomen om op korte termijn kosten te besparen”.