Toch overheidsregeling voor zorgpersoneel met langdurige covid

De Tweede Kamer dringt al langer aan op haast met het compenseren van zorgmedewerkers die tijdens de eerste coronagolf in het voorjaar van 2020 ziek zijn geworden en daar nog steeds veel last van hebben. Helder had de bal voor een collectieve regeling bij werkgevers gelegd. Nu stelt de minister dat de werkgeversorganisaties, de Brancheorganisatie Zorg en Welzijn (BOZ), niet mee willen en kunnen werken. ‘Juist vanwege de bijzondere maatschappelijke omstandigheden en de verantwoordelijkheid van de overheid daarbij, verdient een publieke regeling verreweg de voorkeur’, aldus de BOZ.

Voorwaarden

Helder stelt een aantal voorwaarden aan de groep zorgmedewerkers die in aanmerking komen voor de collectieve regeling. Het gaat om medewerkers die in de eerste golf van de coronapandemie veel zorg hebben verleend aan COVID-patiënten, langer dan twee jaar post-COVID klachten ondervinden die zijn vastgesteld door een arts en als gevolg hiervan minder of helemaal niet meer kunnen werken en vanwege een arbeidsrelatie tijdens de periode van maart 2020 tot en met juni 2020 werkten voor of in opdracht van een werkgever in tien door Helder aangegeven branches.

Kostbare tijd

Eerder spanden werknemersorganisaties FNV en CNV een kort geding aan tegen de Staat. Helder wil de uitkomst van het kort geding betrekken bij de collectieve regeling. Ze wil niet dat ‘kostbare tijd verloren gaat’. “Ook ik zie namelijk dat deze groep al lange tijd wacht op duidelijkheid”, aldus Helder in de Kamerbrief.

Kritisch rapport

De Tweede Kamer debatteert uitgerekend woensdag over een uiterst kritisch rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) over het optreden van het kabinet in de eerste fase van de coronapandemie. Daarbij gaat het onder meer over het gebrek aan beschermingsmiddelen voor zorgmedewerkers die in die eerste golf voor coronapatiënten zorgden.

Fonds

De Eerste Kamer nam dinsdag nog een motie aan waarin het kabinet werd opgeroepen 150 miljoen euro in een fonds te stoppen, om zorgpersoneel met langdurige coronaklachten te ondersteunen. (ANP/ Suzanne Bremmers)