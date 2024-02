‘Toegankelijkheid van mondzorg staat onder druk’

Photographee.eu / stock.adobe.com

Het is voor mondzorgpraktijken steeds vaker een uitdaging om gekwalificeerd personeel aan te trekken, aan zich te binden en te behouden. Het is volgens ABN AMRO daarom belangrijk om duurzame personeelsstrategieën te ontwikkelen, zodat er per praktijk een tandheelkundig team beschikbaar is en blijft. Daarbij moeten mondzorgpraktijken een aantrekkelijke werkplek worden in de zorg. Dit concludeert ABN AMRO in het rapport ‘Mondzorg in beeld 2024’.

Vergrijzing

Een groot deel van de tandartsen is op dit moment ouder dan 60 jaar. De verwachting is dat een op de vijf tandartsen de komende zeven jaar met pensioen gaat. Het personeelstekort onder de tandartsen neemt toe doordat de jaarlijkse instroom slechts driekwart is van de uitstroom.

Evenwicht

Het capaciteitsorgaan adviseert om de instroom van studenten tandheelkunde te verhogen. Het verwacht daarmee in 2042 een evenwicht te hebben bereikt tussen vraag en aanbod.

Behandeling in teamverband

Ook stijgt de vraag naar complexe mondzorg. Vooral oudere patiënten kiezen steeds vaker voor een uitgebreide behandeling om hun gebit te houden en minder snel voor een gebitsprothese. De complexere vragen, technologische ontwikkelingen en mogelijkheden voor behandelingen vragen om meer maatwerk van de tandarts.

Daarbij wordt mondzorg steeds meer in teamverband geleverd. De verschillende functies binnen het mondzorgteam, zoals preventie-assistenten, paro preventie-assistenten en mondhygiëniste vragen om een effectieve werkverdeling binnen de zorgteams.

Grotere mondzorgcentra

Naar verwachting daalt het aantal tandheelkundige praktijken, maar nemen deze wel in omvang toe. Steeds vaker ontstaan dan grotere mondzorgcentra die meerdere tandheelkundige specialisaties binnen één locatie aanbieden. Het aantal praktijken dat onderdeel is van een keten is ook in 2023 verder gegroeid. Terwijl in 2021 één op de tien praktijken onderdeel was van zo’n keten, geldt dit nu voor 13 procent van de tandartspraktijken. Ook worden patiënten vaker doorverwezen naar specifieke mondzorgprofessionals.

Verder groeit de opmars van ‘nul-praktijken’. Het gaat daarbij om een praktijk die wordt opgericht zonder overname van een patiëntenbestand. Een kwart van de tandartsen verkiest een nul-praktijk boven het overnemen van een bestaande praktijk.

Innovatieve ontwikkelingen

Tandheelkundige materialen, technieken en technologieën komen beschikbaar die de communicatie met de patiënt verbeteren. Daarnaast zijn nieuwe IT-hulpmiddelen beschikbaar, zoals mondscanners en 3D-implantaat printers. In plaats van het traditionele ‘happen’ wordt volstaan met een digitale afdruk van het gebit. Volgens Arjan Wijnands, sectorspecialist mondzorg van ABN AMRO, kan de branche daarom profiteren van innovatieve ontwikkelingen die het werk efficiënter maken.

Centrale regierol

Als eerste aanspreekpunt voor patiënten met vragen over mondgezondheid, heeft de tandarts een centrale regierol in de zorgverlening. Het is belangrijk voor bestuurders in de zorg om deze rol te erkennen en te ondersteunen, terwijl ze ook kijken naar manieren om de werklast te verdelen en de toegang tot hoogwaardige tandheelkundige zorg te waarborgen, vooral gezien de verwachte uitstroom van ervaren tandartsen in de komende jaren.