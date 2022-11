Toestemming voor 35 nepoperaties MST

MST werkt hiervoor samen met de Universiteit Twente. De eerste patiënten zijn al gevraagd of ze mee willen werken aan het onderzoek. In totaal gaan 70 mensen meedoen. Iedereen gaat vijf kwartier onder narcose, maar bij de helft wordt het middenrifbandje doorgeknipt. Bij de andere helft worden alleen sneetjes gezet.

Placebo

Het gaat om jonge patiënten die klachten hebben die passen bij het darmslagader-compressiesyndroom. Zij hebben vaak pijn in de buik en de onderzoekers willen erachter komen of het placebo-effect ook de pijn kan verlichten.

Hele wereld

In de medisch ethische commissie zitten onder andere een jurist, ethicus, arts, een epidemioloog en iemand die het belang van proefpersonen vertegenwoordigt. Zij zetten alle mogelijke nadelen op een rij en checken of proefpersonen bijvoorbeeld wel de juiste en volledige informatie krijgen. Over de hele wereld zouden artsen het project volgen.