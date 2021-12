Toezichthouder verbiedt overname Eurocept door Mediq

Interessant voor u

Zelfs als de omikronvariant van het coronavirus beduidend minder ziekmakend is dan de deltavariant, zoals diverse onderzoeken suggereren, vrezen deskundigen dat de komende tijd nog altijd veel besmette mensen in het ziekenhuis zullen belanden. "De eerste en tweede prikken van coronavaccins beschermen niet goed meer tegen omikron", stelt viroloog en microbioloog Bert Niesters. "En we zijn te laat begonnen met de boostercampagne."

Afschalen van specialistische ggz: de grens lijkt bereikt

Wie vroeger psychische hulp nodig had, werd al snel opgenomen in een kliniek. Tegenwoordig word je alleen in een klinische setting behandeld als er geen andere alternatieven zijn. Verder afbouwen van de beddencapaciteit is echter onverstandig.