Toezichthouders halen fusie Brabantse ouderenzorg onderuit

De Brabantse zorgaanbieders Amaliazorg en St. Franciscus hebben een streep gezet door hun fusieplannen. De reden is dat de betrokken raden van toezicht het niet eens kunnen worden over de bestuurlijke inrichting.

In het najaar van 2019 tekenden St. Franciscus in Gilze en Amaliazorg in Oirschot nog een gezamenlijke intentieverklaring waarin de “meerwaarde van één organisatie met bundeling van krachten” centraal stond. Een haalbaarheidsonderzoek moest duidelijkheid geven over de mogelijkheden.

Haalbaarheidsonderzoek

Dit haalbaarheidsonderzoek is er niet gekomen, omdat de raden van toezicht het niet eens konden worden of de toekomstige topstructuur. “Tijdens deze gesprekken werd geleidelijk duidelijk dat de standpunten over de wijze van werving en selectie voor de nieuwe bestuurder respectievelijk over de vorming van de nieuwe raad van toezicht voor de nieuwe te vormen entiteit uiteindelijk ver uit elkaar lagen, waarna de raden van toezicht gezamenlijk hebben besloten om de gesprekken niet verder door te zetten”, aldus een korte toelichting.

Ook al is een juridische fusie van de baan, beide zorginstellingen sluiten niet uit dat in de toekomst op onderdelen de samenwerking met elkaar te blijven zoeken.