Toezichtsraad UMCG reageert op onkostenonderzoek Nieuwsuur

De raad van toezicht van UMCG heeft de afwijkingen in de onkostenvergoedingen van de UMCG-bestuurders in alle gevallen goedgekeurd. Hiermee reageert de toezichtsraad op het onderzoek van Nieuwsuur naar de onkostendeclaraties van ziekenhuis waar UMCG expliciet in werd genoemd.

Zo werd een meerdaagse studiereis naar de Verenigde Staten in 2022 vergoed, omdat deze paste bij het takenpakket van de betreffende bestuurder, aldus de raad van toezicht. De dure vliegtickets voor een werkbezoek aan Rochester en Boston in 2023 waren hoger om de selectie en de boeking in een laat stadium zijn uitgevoerd.

Binnenlandse reizen

Ook de binnenlandse reiskosten werden uitgelicht. “Het heeft de expliciete voorkeur van de raad van toezicht dat de leden van de raad van bestuur niet zelf achter het stuur gaan zitten, om redenen van efficiency, reistijd wordt werktijd, en van verkeersveiligheid”, zegt Andrée van Es, voorzitter van de raad van toezicht.

Ook verblijven twee leden van het bestuur buiten Noord-Nederland waardoor de totale reis- en verblijfkosten en dus ook de totale onkosten hoger zijn geworden. Volgens raad van toezicht-voorzitter Andrée van Es is dit een bewuste keuze geweest bij de aanstelling van deze twee leden.

Meer fysieke vergaderingen

“Uitdrukkelijk werd en wordt er bij de samenstelling van de raad van bestuur naar gestreefd ook mensen van ‘buiten’ het UMCG aan te trekken, met relevante ervaring in vergelijkbare organisaties. In de Groningse praktijk vraagt dat reisbereidheid van de leden in kwestie en de bereidheid dat te faciliteren van de werkgever.”

Verder stijgen de kosten doordat er weer meer fysieke vergaderingen zijn. Veel landelijke overleggen vinden in het midden van het land of in Den Haag plaats. De reiskosten vanuit Groningen zijn daarom anders dan voor meer centraal gelegen umc’s.