Tool verwelkomt nieuwe bewoners van verpleeghuis

Het online portaal Mijn Welkom maakt het mogelijk om toekomstige bewoners en hun naasten stapsgewijze informatie, regelzaken, wachtverzachters en kennismakers te bieden. Het portaal vermindert ook het aantal vragen aan zorgteams en -adviseurs. Daarnaast draagt Mijn Welkom bij aan een betere afstemming van verwachtingen bij bewoners en hun naasten, aldus Amstelland.

Na inschrijving op de wachtlijst zorgt de zorgadviseur dat de wachtende en naasten een account kunnen aanmaken. In Mijn Welkom treft men vervolgens praktische informatie die past bij deze start als wachtenden: zaken die snel geregeld moeten worden, kosten, uitnodigingen om aan te schuiven bij een koffiemoment of activiteit en uitleg over het wachtproces of mantelzorg.

Het online portaal is bedacht en ontwikkeld door een team van Zonnehuisgroep Amstelland, samen met partners Meester Ontwerpers en Motivo.