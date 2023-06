Topaz Vlietwijk is over op nieuw zorgdomoticasysteem

Topaz Vlietwijk is compleet over gegaan op een nieuw zorgdomotica systeem die geleverd wordt door Verkerk Service Systemen.

Topaz Vlietwijk werkt al een tijd met deze ‘toekomstbestendige zorgdomotica’. Voor het personeel betekent dit dat zij vanaf nu geavanceerder en efficiënter gaan werken.

Verschillende technieken

Er zijn verschillende vormen van technologie aanwezig, ook met de focus op de toekomst. Zo zijn er multisensoren met een bewegingssensor, geluidssensoren, camera en luidspreker. Maar bijvoorbeeld ook een slimme bedmat. Deze geeft een signaal wanneer iemand het bed verlaat en wanneer er binnen een bepaalde tijd niemand terug is in het bed.

Andy Hoogendoorn, business consultant zorgtechnologie bij Topaz vertelt dat het de bedoeling is dat alle locaties in de komende jaren voorzien gaan worden van de nieuwste zorgdomotica. “Traditionele zorgoplossingen voldoen namelijk niet meer aan de eisen van vandaag”, aldus Hoogendoorn.

‘Open tenzij’

Een van de belangrijke aspecten is dat het personeel de best mogelijke zorg kan blijven verlenen in een steeds krappere arbeidsmarkt. Zorgdomotica wordt op maat ingezet en altijd in overleg met de wettelijk vertegenwoordiger en arts, vertelt Hoogendoorn. Hij vervolgt: “Dit betekent dat we zorgtechnologie echt inzetten als middel, het is geen doel op zich.”

Binnen Topaz Vlietwijk werken ze met: ‘open tenzij’. Een bewoner kan zich vrij bewegen, tenzij dit uit veiligheidsoogpunt of voor het welbevinden van de bewoner niet langer wenselijk is. Bernardien van der Leden, teamleider zorg op Vlietwijk, zegt: “We waarborgen dat bewoners op een veilige manier bewegingsvrijheid hebben. Het personeel krijgt tijdig een signaal als een bewoner hulp nodig heeft.”