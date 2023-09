Topexperts: politiek moet fors bezuinigen op zorguitgaven

Een brede groep financiële deskundigen adviseert de politiek om miljarden euro’s te bezuinigen op de zorg. “De ongecontroleerde groei van de zorguitgaven is onhoudbaar. Het is belangrijk dat het komende kabinet werkt aan structurele hervormingen gericht op de zorg- en vergrijzingskosten.”

Foto: jirsak/Stock.adobe.com

De Studiegroep Begrotingsruimte geeft voor elke Tweede-Kamerverkiezingen financieel advies aan politiek Den Haag. In de studiegroep zitten topambtenaren van enkele ministeries (onder meer VWS), Centraal Planbureau (CPB), Sociaal en Cultureel Planbureau en de Nederlandsche Bank.

De experts hekelen vooral de “relatief snelle” toepassing van nieuwe behandelmethoden in de zorg. ”Het positieve gevolg is dat we steeds meer ziektes kunnen behandelen. Het zorgt er echter ook voor dat de zorguitgaven meegroeien met de toenemende behandelmogelijkheden.”

Belangrijk deel uit zorg

De deskundigen adviseren het nieuwe kabinet om in de komende vier jaar 17 miljard euro te besparen. Een groot deel moet uit de zorg komen. “Zowel vanuit de budgettaire opgave, het toenemende beroep op een toch al krappe arbeidsmarkt als de houdbaarheid van de zorg zijn ombuigingen nodig”, aldus de adviseurs.

De werkgroep dringt aan op “actieve keuzes”, waarvoor diverse organisaties al suggesties hebben gedaan, zoals IBO Ouderenzorg en de jaarlijkse ombuigingslijst van het ministerie van Financiën. Daarin berekenen ambtenaren vele scenario’s om te besparen. Voor de zorg zijn dat meestal hogere eigen bijdragen van patiënten en ouderen, maar ook het opwerpen van barrières voor toegang tot zorg.

Hogere groei zorguitgaven

De werkgroep wijst op de recente conceptberekening van het CPB voor de Miljoenennota. In dit concept-Macro Economische Verkenningen (c-MEV) staat dat de zorguitgaven tot en met 2028 gemiddeld met 3 procent per jaar groeien: “Een significant hogere groei dan van andere collectieve uitgaven.”

Verstrekkende gevolgen

Bezuinigingen zijn volgens de studiegroep nodig, omdat de zorgkosten andere collectieve uitgaven verdringen en het arbeidspotentieel opslorpt. “Dit heeft verstrekkende gevolgen voor de rest van de economie en de samenleving. Daarbij zorgt een groeiend gat tussen zorgaanbod en zorgvraag de komende jaren voor oplopende wachtlijsten en toenemende druk op zorgprofessionals.”

Ten koste van kwaliteit

“Het uitblijven van keuzes over de zorg kan op die manier ten koste gaan van de kwaliteit en toegankelijkheid”, schrijft de werkgroep. De auteurs citeren het WRR-rapport Kiezen voor houdbare zorg uit 2021, waarin de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid adviseert “politieke keuzes te maken om de financiële, personele en maatschappelijke houdbaarheid van de zorg te borgen en te voorkomen dat kwetsbare groepen onevenredig hard worden getroffen door schaarste aan middelen en mensen.”