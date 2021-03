TOPGGz-keurmerk voor samenwerking Eetstoornis Experts

Het 50ste TOPGGz-keurmerk is toegekend aan Eetstoornis Experts Netwerk (ÉÉN), de samenwerkende zorgprogramma’s eetstoornissen van PsyQ, Youz (beide Parnassia Groep, Rotterdam/Den Haag) en Emergis in Zeeland. Ze hebben één zorgprogramma gemaakt voor eetstoornissen voor kinderen, jongeren en volwassenen. Voor het eerst is daarmee een netwerk gecertificeerd.

TOPGGz kent het keurmerk toe aan topklinische afdelingen die aantonen dat zij zeer gespecialiseerde patiëntenzorg combineren met het ontwikkelen van nieuwe behandelmethoden, wetenschappelijk onderzoek en structurele kennisoverdracht. Deze expertisecentra bieden uitkomst voor patiënten met ernstige, complexe en/of zeldzame aandoeningen, die onvoldoende resultaat hebben van een eerdere behandeling in de specialistische (tweedelijns) ggz.

Strenge criteria

Aan toekenning van het keurmerk gaat een uitgebreide procedure vooraf, waarin de afdeling wordt getoetst op strenge criteria op het gebied van hoogspecialistische en innovatieve patiëntenzorg, wetenschappelijk onderzoek, opleiding en onderwijs. De toetsing wordt uitgevoerd door een onafhankelijke, landelijke visitatiecommissie.

In de netwerkaanpak is de samenwerking geënt op een levensloopprogramma-benadering. Zowel in leeftijd (jeugd en volwassenen en tevens een transitiegroep) als ook van ambulant naar klinisch. In de aanpak wordt rekening gehouden met de vaak voorkomende onderliggende problemen (trauma, persoonlijkheidsproblematiek en autisme), waardoor patiënten lang op zoek zijn naar een effectieve behandeling.

TOPGGz staat voor hoogspecialistische patiëntenzorg in combinatie met de ontwikkeling van het vakgebied. Hoogspecialistische ggz beoordelen, vaststellen, stimuleren en faciliteren. Hiermee beoogt TOPGGz een impuls te geven aan kwaliteit, innovatie en doelmatigheid van de ggz.