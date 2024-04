Topicus neemt vergelijkingsplatform Steunwijzer over

IT-bedrijf Topicus heeft Steunwijzer overgenomen. Dat platform helpt gemeenten en andere organisaties zicht te krijgen op het zorgaanbod in de regio. Topicus wil het platform uitbreiden met onder meer fysiotherapeuten, ziekenhuizen en huisartsen.

Steunwijzer heeft de zogeheten Sociale Kaart ontwikkeld, een online vergelijkingsplatform waarmee beleidsmedewerkers in het sociaal domein kosten, wachtlijsten en expertises van het zorgaanbod kunnen vergelijken. Wijkteams en burgers kunnen er bovendien hun ervaringen delen en reviews achterlaten. Het idee is dat hierdoor op basis van een goede prijs-kwaliteit-verhouding de best passend zorg kan worden ingekocht. Momenteel maken zo’n dertig gemeentes gebruik van de Sociale Kaart.

Uitbreiden

Met de overname hoopt Topicus een brug te slaan tussen de zorgsector en het sociaal domein. Het zorgaanbod in een regio moet er inzichtelijker van worden en doorverwijzingen tussen zorg- en hulpverleners moet er eenvoudiger door worden. Bovendien heeft het IT-bedrijf plannen om het platform verder uit te breiden.

“Momenteel is het vergelijkingsplatform nog vooral gericht op Jeugdzorg en Wmo”, zegt Tom Spitters, directeur van Steunwijzer. “Dankzij de overname door Topicus kunnen we het platform nog verder verbreden met eerste- en tweedelijnszorgaanbieders, zoals bijvoorbeeld fysiotherapeuten, ziekenhuizen en huisartsen. Zo wordt niet alleen het overzicht voor de burger completer, maar zorgen we er ook voor dat het verwijzingsproces tussen zorgverleners soepeler verloopt.”

Toegankelijkheid van zorg

Wouter de Jong, directeur divisie Zorg binnen Topicus, denkt na de overname een grotere bijdrage aan de toegankelijkheid van de zorg te kunnen leveren. “In het beschikbare zorgaanbod is een middel om de doorgang van zorg te bevorderen en Steunwijzer heeft dit heel mooi vormgegeven.”