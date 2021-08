Topman biotechnoloog Galapagos wil mogelijk met pensioen

Topman en medeoprichter Onno van de Stolpe van de Nederlands-Belgische biotechnoloog Galapagos heeft plannen om met pensioen te gaan. Hij zal aanblijven tot een opvolger is gevonden, aldus Galapagos. Er is een zoektocht naar een vervanger begonnen.

Galapagos

Onno van de Stolpe was in 1999 een van de oprichters van Galapagos dat een notering heeft aan de beurs in Amsterdam. “In de afgelopen twintig jaar heeft Onno een van de belangrijkste biotechnologiebedrijven in Europa opgebouwd. Hij bracht het bedrijf van een jonge start-up tot een beursgenoteerde onderneming. Het bedrijf lanceerde onlangs zijn eerste goedgekeurde medicijn”. Het gaat daarbij om een reumamiddel dat is toegestaan op de Europese markt.

Tegenslagen

Galapagos heeft de afgelopen tijd wel een aantal tegenslagen gehad. Zo werd eerder het reumamiddel in de Verenigde Staten niet goedgekeurd. Dat leidde bovendien tot een herziening van een grote deal met de Amerikaanse farmaceut Gilead. Daarbovenop kreeg het bedrijf een tegenvaller te verwerken bij een test naar een middel tegen longfibrose. (ANP)