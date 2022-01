Topman Franse verpleeghuisketen Orpea weg na beschuldiging verwaarlozing cliënten

De topman van de Franse verpleeghuisketen Orpea Yves Le Masne is ontslagen na de publicatie van een boek van de Franse journalist Victor Castanet over verwaarlozing van de cliënten op grote schaal. Philippe Charrier neemt zijn taken over.

Het beursgenoteerde Orpea ligt sinds een week onder vuur na beschuldigingen over de misstanden bij de verpleeghuizen van het bedrijf. Volgens de bronnen van Castanet worden ouderen gerantsoeneerd, liggen ze in hun eigen uitwerpselen en worden ze soms dagenlang niet verzorgd. De journalist baseert zich op bronnen bij het personeel. Orpea zou naar verluidt bezuinigen op de verzorging voor een hoger rendement.

Onderzoek

Het bedrijf maakte begin vorige week bekend twee externe organisaties te hebben ingehuurd naar de beschuldigingen en benadrukte het beste voor te hebben met de cliënten, maar dat kon niet verhinderen dat Le Masne moet vertrekken.

Duizend locaties

Orpea is een enorme organisatie met ruim duizend locaties en een kleine honderdduizend verpleegzorgplekken in 23 landen. Ook in Nederland is de ouderenzorgreus actief via organisaties als Bloemendael, Compartijn, Dagelijks Leven, Van Hollant, Wonen bij September en Woonzorgnet. De beschuldigingen in het boek van Castanet gaan specifiek over de Franse verpleeghuizen.