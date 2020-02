Topman Kliphuis zegt VGZ gedag

“Na ruim vijf mooie jaren bij Coöperatie VGZ is het voor mij een goed moment om een nieuwe uitdaging aan te gaan”, licht Kliphuis zijn vertrek toe. “In deze periode is de organisatie flink veranderd en hebben we een nieuwe en succesvolle koers uitgezet met onze zinnige zorg strategie. VGZ is inmiddels een toonaangevende speler in het zorgveld. Samen met zorgaanbieders zorgen we ervoor dat de toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg ook op lange termijn behouden blijft.”

Kliphuis wil zich in zijn nieuwe rol richten op de vraag “hoe zorgen we ervoor dat ons prachtige pensioenstelsel de beloftes kan inlossen waar zoveel burgers in dit land op rekenen?”.

Bijdrage

Volgens voorzitter Alfred Levi van de raad van commissarissen van Coöperatie VGZ heeft Kliphuis “een bijzonder grote en blijvende bijdrage geleverd aan de organisatie. Onder zijn leiding is Coöperatie VGZ een veel gezonder en sterker bedrijf geworden. Met de strategie van zinnige zorg is VGZ een betekenisvolle speler geworden in de wereld van zorg. Met dergelijke prestaties zien we Tom vanzelfsprekend met tegenzin vertrekken, maar wensen hem uiteraard veel succes bij VIVAT.”

Kliphuis (1964) was bestuursvoorzitter van Coöperatie VGZ sinds 2014. De raad van commissarissen buigt zich over zijn opvolging en zal daar op een passend moment nader over berichten.