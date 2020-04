Topman Reinier Haga wordt voorzitter rvt PrivaZorg

Jeroen van Roon is per 1 mei 2020 benoemd tot voorzitter van de raad van toezicht van PrivaZorg. Hij volgt in deze rol Willemien Bischot op, die op 1 maart is teruggetreden.

Van Roon heeft als bestuurder brede ervaring in de zorg op het gebied van met strategische, financiële en organisatorische vraagstukken. Hij is momenteel bestuursvoorzitter en CFO ad interim van de Reinier Haga Groep. Eerder was hij onder meer partner Healthcare bij Boer & Croon. Ook was hij achtereenvolgens bestuursvoorzitter van het Rode Kruis Ziekenhuis en lid van de raad van bestuur van het OLVG.

PrivaZorg is een thuiszorgorganisatie, die aan 3500 cliënten en met 1300 zorgverleners zorg en ondersteuning biedt, via een aantal steunpunten verspreid over het land.