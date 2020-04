Huesken is momenteel lid van de Raad van Bestuur van RIBW Groep Overijssel. Daarvoor heeft zij zowel op interim-basis als in vaste dienst verschillende bestuurs- en directiefuncties in de zorg ingevuld.

Elker begeleidt en behandelt met 800 medewerkers jaarlijks zo’n 3000 kinderen, jongeren en gezinnen met eenvoudige, maar ook complexe opgroei- en opvoedproblemen.