TopzorgGroep treedt toe tot Zeeuwse Zorg Coalitie

Zorgaanbieder TopzorgGroep is toegetreden tot de Zeeuwse Zorg Coalitie. Deze coalitie bestaat uit bijna 70 partijen die Zeeuwse zorg toegankelijk en betaalbaar willen houden.

TopzorgGroep is een van origine Zeeuws bedrijf dat zorg biedt die te maken heeft met het bewegingsvermogen van het lichaam. Dat kan bijvoorbeeld gaan om patiënten die kampen met rug- en/of nekklachten, trauma na een ongeluk, mensen die de ziekte van Parkinson hebben of willen integreren op de arbeidsmarkt. De zorgorganisatie heeft inmiddels 150 vestigingen in Nederland.

De Zeeuwse Zorg Coalitie werd in 2020 opgericht door Adrz, Emergis, SVRZ, ZorgSaam en zorgverzekeraar CZ. Het samenwerkingsverband heeft onlangs 83 miljoen euro subsidie toegezegd gekregen voor ontwikkelingsplannen in het kader van het het Integraal Zorg Akkoord (IZA).