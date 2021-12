Totaal aantal coronadoden kan vandaag boven de 20.000 uitkomen

Het eerste officiële sterfgeval door het coronavirus in Nederland was een 86-jarige man uit Oud-Beijerland. Hij stierf op 6 maart vorig jaar, ruim een week na het begin van de coronacrisis, in het Ikazia Ziekenhuis in Rotterdam. Nog voor het einde van die maand was de grens van duizend doden al gepasseerd. In die tijd werd lang niet iedereen getest, dus het is onbekend hoeveel mensen in die periode stierven zonder de bevestiging dat ze het virus onder de leden hadden. Bijna een jaar geleden, half december 2020, kreeg het RIVM de 10.000ste melding van een sterfgeval.

Overlijden

Dat het werkelijke aantal doden niet bekend is, komt ook doordat het niet verplicht is om het overlijden van een coronapatiënt te melden. Positief geteste mensen kunnen thuis sterven zonder dat de GGD hier bericht van krijgt. Laboratoria zijn wel wettelijk verplicht om elke positieve test door te geven.

Rotterdam

Rotterdam telt de meeste geregistreerde sterfgevallen door corona. In de Maasstad zijn minstens 1.022 inwoners bezweken aan het virus. Verder is van 920 coronapatiënten uit Amsterdam en 609 besmette personen uit Den Haag zeker dat ze zijn gestorven als gevolg van een besmetting. Daarna volgen Eindhoven (383), Tilburg (296), Utrecht (277), Maastricht (236), Nijmegen (218), Dordrecht (206) en Venlo (191). Het Gelderse villadorp Rozendaal, onder de rook van Arnhem, is de enige gemeente waar nog geen sterfgeval is gemeld.

Koploper

Meer dan 5 miljoen mensen wereldwijd zijn aan het coronavirus overleden. Er zijn 36 landen met meer bevestigde doden dan Nederland. De Verenigde Staten zijn koploper met bijna 800.000 doden, in Brazilië zijn meer dan 600.000 mensen aan het coronavirus overleden en India telt bijna een half miljoen bevestigde coronadoden. Dat overzicht is afhankelijk van cijfers die landen zelf doorgeven. Zo telt China officieel ongeveer 5.000 doden, vergelijkbaar met Zimbabwe, Letland en de provincie Zuid-Holland. (ANP)