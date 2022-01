Transactievolume zorgvastgoed in 2021 boven 1 miljard euro

De zorgvastgoedbeleggingsmarkt toonde ook in 2021 een stabiel transactievolume. Voor het derde jaar op rij kwam het transactievolume uit boven de 1 miljard euro, blijkt uit onderzoek van Capital Value.

Er werd 1,1 miljard euro geïnvesteerd. Het grootste deel van de transacties betreft zorgwoningen: 76 procent. Het aandeel zorgwoningen in de totale woningbeleggingsmarkt komt daarmee uit op 11 procent. Capital Value ziet dat beleggers voor de komende drie jaar ruim 7 miljard euro aan kapitaal beschikbaar hebben om te investeren in zorgvastgoed.

Tekort zorgwoningen

Toch nemen de investeringen van de afgelopen jaren het tekort aan zorgwoningen nauwelijks weg. De nieuwbouwopgave in de sector is onverminderd groot, stelt Capital Value, waarbij inzet op meer en kwalitatief hoogwaardige ouderenwoningen noodzakelijk is.

Na een eerste half jaar met een transactievolume van 458 miljoen euro, leek de groei in het derde kwartaal te stagneren. Door een sterk vierde kwartaal met een aantal omvangrijke transacties is het jaarvolume alsnog boven de 1 miljard euro uitgekomen. Toonaangevende transacties in dat kwartaal waren de aankoop van zorgcomplexen in Hellendoorn en Nijverdal door Cofinimmo en de koop door Rubens Capital Partners van een omvangrijke woonzorgportefeuille in Friesland.

Internationale beleggers

Internationale beleggers kochten voor ruim 400 miljoen euro (37 procent). Vooral beursgenoteerde zorgvastgoedbeleggers zijn “erg actief” op de markt, waaronder de uit België afkomstige beleggers Aedifica en Cofinimmo, maar ook NorthWest Healthcare Propertjes uit Canada.

Nederlandse beleggers en corporaties waren met 688 miljoen goed voor 63 procent van het totale transactievolume. Dit betreft hoofdzakelijk institutionele en particuliere vastgoedfondsen. Corporaties kochten in 2021 voor 108 miljoen euro (10 procent) aan vastgoed en seniorenhuisvesting. Een jaar eerder was dit 163 miljoen euro.