Revion komt in aanmerking voor transformatiegeld van IZA. Dat heeft het samenwerkingsverband van revalidatiecentra Basalt, Klimmendaal, Revalidatie Friesland en Revant bekendgemaakt. De aanvraag is door de ‘snelle toets’ gekomen.

Met het transformatieplan wil Revion met de zorgverzekeraars de kwaliteit van de revalidatiezorg en de samenwerking binnen de zorgketen in de regio verder optimaliseren. De organisatie wil met name investeren in digitalisering.

Dat beoogt om meer zorg digitaal te leveren, de revalidatiezorg meetbaarder en voorspelbaarder te maken en de informatie-uitwisseling met de eerste lijn te vergemakkelijken. Nu moet het plan worden uitgewerkt met de betrokken zorgverzekeraar.