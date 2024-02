Transgender personen stellen Amsterdam UMC aansprakelijk na mislukte operaties

Dat blijkt uit onderzoek van Zembla. Het gaat om personen die vervrouwelijkende ingrepen hebben ondergaan voor een gendertransitie. Het Amsterdam Universitair Medisch Centrum (UMC) weigert vooralsnog in alle zaken aansprakelijkheid te erkennen. Het heeft aan een van de patiënten al wel een schadevergoeding van 35.000 euro uitbetaald, schrijft het AD.

Ernstige fouten

Een van de patiënten werd in 2021 geopereerd aan haar voorhoofd en neus. Na de operatie is een scheur in haar schedelbasis ontstaan, met risico op hersenvliesontsteking, zo is gebleken uit een second opinion. Het Amsterdam UMC noemt het echter ‘niet aannemelijk’ dat de scheur het gevolg is van de operatie.

Een andere patiënt onderging in 2016 een kaakoperatie. Daarbij brak een stuk van het bot af, dat vervolgens door de chirurg los werd teruggeplaatst. Ze spande daarover in 2023 een zaak aan tegen het UMC.

In de derde zaak is sprake van ademhalingsproblemen door een mislukte neusoperatie en beschadigde stembanden. Een vierde patiënt heeft een permanent hangend ooglid, waardoor haar oog vrijwel dicht zit.

Weinig informatie

Alle slachtoffers zeggen weinig informatie te hebben gekregen over de uitgevoerde ingrepen en de bijbehorende risico’s. “Het ziekenhuis heeft ernstige fouten gemaakt bij kwetsbare personen”, zegt hun advocaat Johan Oosterhagen.

Amsterdam UMC heeft aan Zembla laten weten dat ‘de wens en de tevredenheid van de zorgvrager altijd voorop staat in (het aanbod van) een behandeling’. Dat patiënten weinig tot niets te horen krijgen over de risico’s van operaties klopt niet, volgens de kliniek.

Jaarlijks worden in het UMC ongeveer 270 vervrouwelijkende gezichtsingrepen uitgevoerd bij transgender personen.