Traumaheli UMCG verloor motorluik tijdens vlucht in februari

De traumaheli was vertrokken om hulp te verlenen bij een ongeluk, maar die oproep werd geannuleerd. Tijdens de terugkeer hoorde de bemanning een vreemd geluid, zo meldt RTV Noord. Bij inspectie na de landing bleek dat de heli onderweg een motorluik van zestig bij dertig centimeter groot was verloren.

Het kan nog een halfjaar tot een jaar duren voordat de OvV het onderzoek naar het voorval heeft afgerond. Tot die tijd wil de raad geen mededelingen doen over het incident.

Reserveheli

Volgens UMCG heeft het voorval geen gevolgen gehad voor de patiëntenzorg. De ANWB, eigenaar van de medische traumahelikopters in Nederland, liet weten dat er een reservehelikopter is ingezet. In totaal worden in Nederland vier ‘lifeliners’ ingezet. Die vertrekken vanuit het VUmc in Amsterdam, Zestienhoven in Rotterdam, vliegbasis Volkel bij Nijmegen en vliegveld Eelde bij Groningen. Er zijn ook twee reserveheli’s beschikbaar.