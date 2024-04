Treant benoemt nieuwe bestuurder

Lieke Poot wordt Chief Medical Officer (CMO) en lid van het bestuur van Treant. De benoeming gaat in per 1 augustus 2024.

Lieke Poot is van huis uit klinisch fysicus en momenteel werkzaam als CMIO binnen Isala waarbij zij een voortrekkersrol vervult op het gebied van digitalisering. Zij is verantwoordelijk voor het strategische programma Smart hospital en een van de voortrekkers van de ontwikkeling van digitale netwerkzorg.

Voorzitterschappen

Ook is zij verantwoordelijk voor de RVE Zorgtechnologie, bestaande uit medische technologie en klinische fysica. Naast haar werk voor Isala, was zij tot september 2023 voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Klinische Fysica, en is zij onder andere voorzitter van de Taakgroep beschikbaarheid medische hulpmiddelen van VWS en vicevoorzitter raad van toezicht ZGR (ouderenzorg).

“Haar achtergrond en ervaring bij zowel Isala als landelijk op het gebied van digitalisering en innovatie in de transitie die de zorgsector de komende jaren te volbrengen heeft, is zeer welkom bij Treant”, aldus Roelof Jonkers, voorzitter raad van toezicht.