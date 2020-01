Treant en Meander ondertekenen intentieverklaring

Concreet houdt dit in dat er meer gekeken wordt of het ziekenhuis Rafaja de revalidatiezrog van ouderen van beide zorggroepen op zich kan nemen. Ook wordt daarbij gekeken naar een plek in de kanaalstreek voor een gespecialiseerde afdeling voor ouderen die langdurige psychische problemen hebben. Ten slotte wordt gekeken naar mogelijkheden voor langdurige zorg in de regio Veendam. De plannen moeten zorg zo dicht mogelijk bij huis opleveren, meldt Dagblad van het Noorden.

Dicht bij huis

Er wordt onder meer gekeken of in het ziekenhuis Refaja in Stadskanaal de revalidatiezorg voor ouderen van beide zorggroepen kan plaatsvinden. Ook wordt gekeken naar een plek in de Kanaalstreek voor een gespecialiseerde afdeling voor ouderen die langdurige psychische problemen hebben. Daarnaast wordt onderzocht wat de mogelijkheden zijn voor het bieden van langdurige zorg in de regio Veendam. Met de uitwerking van de plannen willen Meander en Treant zorg in de toekomst zo dicht mogelijk bij huis leveren.

Mogelijkheden onderzoeken

Deskundigen vanuit beide organisaties zullen de mogelijkheden onderzoeken de komende tijd. Hier zijn ook verzekeraars en huisartsen bij betrokken.