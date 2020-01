Triade bouwt een nieuw woon-zorgcomplex in Almere

De Friese zorgorganisatie Triade gaat een nieuw woon-zorgcomplex bouwen in Almere. Het complex gaat voorzien in 72 woon-en werkplekken voor mensen met een verstandelijke beperking die intensieve begeleiding nodig hebben.

Voor dit nieuwbouwproject werkt triade samen met clienten, hun familie, buurtbewoners en de gemeente. Het project staat nog in de kinderschoenen, het eerste ontwerp moet nog worden gemaakt. Zenzo Maatschappelijk Vastgoed, gespecialiseerd in bouwen voor de zorg, zal de uitvoering voor haar rekening nemen. Eind 2021 is de oplevering gepland.

Rust en ruimte

Het voedselbos in de Sieradenbuurt zal de locatie worden van het nieuwe complex. Daar zal ook ruimte zijn voor creatieve en lichamelijke activiteiten, zoals werken met hout, schilderen en tuinieren. “Sommigen mensen kunnen zelfstandig wonen met begeleiding, maar er komen ook woonplekken voor mensen die intensieve begeleiding nodig hebben. Voor deze mensen is het belangrijk dat er veel rust en ruimte is”, aldus bestuurder Afien Spree tegen Omroep Flevoland.