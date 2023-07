Triade Vitree benoemt nieuwe tweede bestuurder

Voorhorst zal een deel van zowel de zorginhoudelijke portefeuille als de portefeuille bedrijfsvoering van Triade Vitree voor haar rekening nemen.

Voorhorst heeft ruime ervaring bij diverse zorgorganisaties, zowel in de jeugdzorg als in de gehandicaptenzorg, laat Triade Vitree weten. Zo was zij de afgelopen jaren directeur Volwassenenzorg bij Ipse de Bruggen, waar zij direct leiding gaf aan 30 zorgmanagers en een beleidsstaf en indirect aan 1100 medewerkers en even zoveel cliënten.

Eerder was ze onder andere werkzaam als Sectormanager bij Zideris (onderdeel van zorggroep De Opbouw) en Manager Jeugdzorg bij Stichting Maashorst.

Triade Vitree biedt gehandicaptenzorg, geestelijke gezondheidszorg en jeugdhulp in Flevoland en omstreken.