Triade Vitree bouwt woon- en dagbestedingslocatie in Almere

Triade Vitree is gestart met de bouw van een nieuwe woon- en dagbestedingslocatie in Almere Poort. Het gebouw is bedoeld voor de zorg en ondersteuning van mensen met een verstandelijke beperking.

Triade Vitree werkt in dit project samen met woningcorporatie de Alliantie, Zenzo Maatschappelijk Vastgoed en Lithos bouw & ontwikkeling. De Almeerse cliëntenraad van Triade Vitree is vanaf de start betrokken bij de nieuwbouwplannen, zo laat de organisatie weten.

Het gebouw biedt ruimte aan 62 zelfstandige zorgwoningen verspreid over 5 woonlagen, er zijn 5 gemeenschappelijke ontmoetingsruimten, een slaapwacht en een kantoorruimte. De appartementen zijn ontworpen om de bewoners in staat te stellen zo zelfstandig mogelijk te wonen. Met de mogelijkheid om samen te komen en te eten in de ontmoetingsruimte voor wie dat wil.

De bouw is onlangs van start gegaan. Naar verwachting kunnen de cliënten van Triade Vitree in de zomer van 2025 hun nieuwe appartement betrekken of naar de dagbesteding gaan.