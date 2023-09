Trimbos-instituut lid van Europees partnerschap EuroHealthNet

EuroHealthNet heeft een groot Europees netwerk van gezondheidsorganisaties en is ervaren in het monitoren, beïnvloeden en analyseren van Europees gezondheidsbeleid. Ze kunnen strategische samenwerkingen organiseren en faciliteren en ondersteunen ook veel initiatieven van hun partners. Hieronder vallen ook Nederlandse partijen, zoals het RIVM, Pharos en Universiteit Maastricht.

Het Trimbos-instituut gaat zich vooral concentreren op de uitwisseling van kennis en ervaring op de thema’s mentale gezondheid, tabak en alcohol en de invloed van sociale determinanten hierop. De aansluiting bij EuroHealthNet draagt zo bij aan de internationale kennisuitwisseling die voor het werk van het Trimbos-instituut noodzakelijk is.

“Deel uitmaken van het EuroHealthNet partnerschap biedt een uitstekende kans om in contact te komen met andere organisaties in Europa die zich inzetten voor gelijk kansen op een goede gezondheid en welbevinden. Het is een waardevol netwerk om inzichten op te doen op het snijvlak van beleid, praktijk en onderzoek die ik direct kan gebruiken in mijn werk in Nederland, maar ook om mijn eigen kennis en werk bij te dragen aan het netwerk”, aldus Laura Shields- Zeeman, programmahoofd Mentale gezondheid en preventie, Trimbos-instituut.