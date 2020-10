TU Eindhoven bouwt dashboard dat regionale corona-uitbraken voorspelt

Waar het landelijke dashboard alleen actuele gegevens weergeeft, moet het nieuwe dashboard een kijkje in de toekomst bieden. Een algoritme voorspelt in welke regio een opleving van het aantal besmettingen op de loer ligt. Veiligheidsregio’s kunnen op basis daarvan sneller en gerichter ingrijpen, zo is de gedachte. De veiligheidsregio’s Groningen en Twente zijn betrokken bij de ontwikkeling.

Data combineren

Het onderzoeksteam werkt al sinds maart aan een voorspellend algoritme en presenteerde eerder al een prototype van het dashboard. Met de toegekende subsidie van 500.000 euro wil het team het systeem verder verbeteren door meer data te combineren. De basis voor het identificeren van de besmettingen is de COVID Radar App, ontwikkeld door het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC). Deze informatie wordt gecombineerd met geanonimiseerde en geaggregeerde mobiliteitsdata. Die zijn afkomstig van het data-analysebedrijf Mezuro. Hun dataplatform bevat gegevens die zijn afgeleid van het mobiele telefoongebruik in heel Nederland.

Verspreidingsrisico vaststellen

“Door de geaggregeerde mobiliteitspatronen te combineren met de data van risicovol gedrag in het wiskundige model van verspreiding van het virus, kunnen we de verspreidingsrisico’s van het ene naar het andere gebied vrij nauwkeurig vaststellen”, zegt projectleider Nelly Litvak, hoogleraar Algoritmes voor Complexe Netwerken. “Burgemeesters van veiligheidsregio’s zouden daarmee een mogelijke lokale besmettingsgolf kunnen zien aankomen en tijdig maatregelen kunnen nemen. Iets wat erg belangrijk is nu het virus weer om zich heen grijpt.”