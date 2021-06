Twaalf verpleeghuizen krijgen speciale treincoupé voor bewoners met dementie

In twaalf verpleeghuizen in twaalf verschillende provincies plaatst de NS het komende jaar zogeheten Hoofdreiscoupé’s. Met de coupé willen Alzheimer Nederland en NS ouderen opnieuw laten ervaren hoe het was om met de trein te reizen, zonder dat ze daarvoor de deur uit hoeven.

De Hoofdreiscoupé is speciaal door NS ontwikkeld voor bewoners met dementie in verpleeghuizen. “De coupé bestaat uit onderdelen die uit echte treinen komen. Kijkend uit het raam van de coupé glijdt het landschap voorbij, het lijkt alsof de trein echt over het spoor rijdt”, aldus NS. Per locatie blijft de coupé een maand lang staan. Bewoners en familie kunnen samen de coupé bezoeken.

Prikkelingen

De eerste coupé wordt donderdagochtend geopend in Het Reinaldahuis in Haarlem door directeur-bestuurder van Alzheimer Nederland Gerjoke Wilmink, president-directeur Marjan Rintel van NS en conducteur Angela Wierenga. “De coupé prikkelt verschillende zintuigen: kijken, voelen en horen. Door de herkenbaarheid van de Hoofdreiscoupé brengen we wellicht leuke herinneringen terug”, zegt Wilmink.

Rintel stelt dat zo lang de ziekte niet kan worden genezen, alles moet worden gedaan om mensen met dementie lichtpuntjes te bezorgen. “Met de Hoofdreiscoupé nemen we mensen met dementie en hun naasten mee op reis, terwijl zij in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven.” (ANP)