Twaalfde editie Week tegen Eenzaamheid van start

De Week tegen Eenzaamheid is onderdeel van het landelijke actieprogramma Eén tegen eenzaamheid, een initiatief van de overheid. De hele week kunnen mensen meedoen aan activiteiten. Zo zijn er activiteiten geregeld in onder meer buurthuizen. Mensen kunnen samen koffie drinken of koken, muziek maken of een workshop volgen. Ook zijn er online activiteiten, zoals een online pubquiz. Op 1 oktober is er een speciale avond voor jongeren: Social Friday.

Hugo de Jonge

Vandaag wordt de week geopend met een openingsevenement in Rotterdam voor gemeenten en organisatoren. Minister Hugo de Jonge zal daarbij aanwezig zijn. Aan het einde van de week is er een slot-event voor alle geïnteresseerden. De Belgische psycholoog Manu Keirse en filosoof Stine Jensen zullen dan iets vertellen over eenzaamheid.

Eenzaam

In 2020 gaf 47 procent van de volwassenen aan eenzaam te zijn. 11 procent daarvan voelde zich ernstig eenzaam. Dit staat in de Gezondheidsmonitor. Onder 85-plussers was 66 procent eenzaam, van wie 14 procent ernstig.

ANBO

Ouderenbond ANBO zegt dat tijdens de eerste en tweede lockdown vorig jaar de eenzaamheid onder ouderen toenam. Nu durven mensen weer meer naar buiten. Het is volgens de bond echter te vroeg om te zeggen of het ‘corona-effect’ helemaal verdwenen is. “Sommige ouderen zijn nog steeds huiverig om naar buiten te gaan”, zegt een woordvoerster. “Eenzaamheid treft vooral oudere alleenstaanden”, aldus de bond. (ANP)