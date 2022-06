Twee bestuursleden zorginstelling Bergen op Zoom neergestoken

Twee bestuursleden van een zorginstelling aan het Jan Borghoutsplein in Bergen op Zoom zijn vrijdagmiddag neergestoken, meldt de politie. De slachtoffers zijn ernstig gewond, maar niet in levensgevaar. Een 39-jarige man uit Bergen op Zoom is als verdachte aangehouden en is een bewoner van de instelling, aldus de politie.