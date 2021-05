Twee coronapatiënten MUMC Maastricht overleden na stroomuitval

Twee coronapatiënten die werden behandeld op een verpleegafdeling van het MUMC in Maastricht zijn overleden nadat hun zuurstoftoediening in de nacht van donderdag op vrijdag was stilgevallen als gevolg van een stroomstoring. Bij ten minste een van hen heeft de stroomstoring een rol gespeeld bij het overlijden, bij de ander kan dit niet worden uitgesloten.

De stroomstoring vond donderdag vermoedelijk aan het einde van de avond plaats, maar werd niet direct ontdekt. Zeker twee patiënten kregen als gevolg hiervan te maken met een storing in de zuurstoftoediening. Een 76-jarige Maastrichtenaar overleed diezelfde nacht nog. Een man van 67, eveneens uit Maastricht, overleed zaterdagmiddag.

Bij de dood van ten minste een coronapatiënt heeft de stroomstoring, in de nacht van donderdag op vrijdag, een rol gespeeld. Bij een tweede patiënt die na de stroomuitval stierf wordt dat niet uitgesloten. Dat heeft de directie van het Maastricht UMC+ tijdens een persconferentie bekendgemaakt. Als gevolg van de stroomstoring viel hun zuurstoftoediening weg.

De stroomstoring bleef volgens de directie beperkt tot een kamer met vier patiënten op een verpleegafdeling. De andere twee zouden geen nadelige gevolgen hebben ondervonden van de stroomonderbreking. Hoe lang de stroom er al af was voordat het probleem werd geconstateerd, is nog onduidelijk. Evenmin kon de ziekenhuisleiding vertellen wat de oorzaak van de storing was.

Duidelijk is dat er in het ziekenhuis medische apparatuur, waaronder de hulp bij het ademen, is uitgevallen. Via een woordvoerder beaamt het MUMC+ dat normaliter een fout in het netwerk direct aan de oppervlakte komt. De standaardprocedure eist vervolgens dat het personeel vliegensvlug in actie komt. Het systeem wordt regelmatig getest, zegt de woordvoerder.

Het ziekenhuis heeft melding gedaan van het voorval bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. De instantie controleert of het onderzoek van het ziekenhuis volgens de juiste procedures verloopt en de conclusies steekhoudend zijn.

Nabestaanden van de overleden patiënten willen het er niet bij laten zitten. “Er moet een gedegen onderzoek komen, want dit mag niet nog een keer gebeuren”, aldus een kleindochter van een van hen tegen De Telegraaf. Het nichtje van de tweede patiënt overweegt juridische stappen te nemen. “Ik overweeg het ziekenhuis aan te klagen wegens nalatigheid”, aldus de vrouw. (ANP)