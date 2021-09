Twee derde met positieve coronatest niet gevaccineerd

In de maand september zijn tot nu toe ruim 44.000 mensen positief getest. Van iets meer dan 37.000 van hen is bekend of ze gevaccineerd waren tegen het coronavirus. Tweederde van de mensen met een positieve test bleek niet te zijn ingeënt. Daar staat tegenover dat 29 procent van de positief getesten volledig gevaccineerd was. De resterende 4 procent had al wel een prik gehad, maar was nog niet volledig gevaccineerd.

70 procent gevaccineerd

Van alle Nederlanders is momenteel bijna 70 procent geheel of gedeeltelijk gevaccineerd en zo’n 30 procent niet ingeënt. Daarbij zijn ook de kinderen onder de 12 meegerekend, die nog niet in aanmerking komen voor een prik.

In augustus werd het coronavirus vastgesteld bij ruim 75.000 mensen. Bij ruim 65.000 van hen was de vaccinatiestatus toen bekend: 63 procent was niet gevaccineerd, 25 procent volledig gevaccineerd en 12 procent gedeeltelijk gevaccineerd. (ANP)