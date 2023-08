Twee Gelderse huisartsenposten dicht door personeelstekorten

Gelderse huisartsenposten lijden onder personeelstekorten, hoge werkdruk en agressie. De huisartsenpost in Zevenaar was tijdelijk drie weken gesloten en in Hedel is de huisartsenpost voor al langer onbepaalde tijd gesloten, meldt Omroep Gelderland op basis van een rondgang.

De toekomst van de post in Hedel is ook nog niet duidelijk, vertelt een huisarts aan de regionale omroep. Dit najaar wordt het toekomstscenario bepaald. “Ten opzichte van vorig jaar is het qua hoeveelheid personeel wel wat verbeterd, maar het blijft krap.”

Zomervakantie

In Zevenaar was sprake van een tekort aan personeel door vakanties en ziekteverzuim in de zomervakantie. Buiten de zomer zouden er geen problemen moeten zijn, maar een tijdelijke sluiting is nog altijd mogelijk.

Ook merken huisartsen op dat patiënten nog steeds bellen met niet-spoedeisende klachten. Alles wat medisch gezien kan wachten, moet door de drukte daarom ook wachten zoals een blaasontsteking zonder koorts of ernstige ziekte.