Twee gewonden bij steekpartij zorginstelling Rotterdam

Op de Nieuwe Binnenweg in het centrum van Rotterdam zijn twee mensen gewond geraakt bij een steekincident, meldt de politie. Het gaat om een medewerker van een zorginstelling, die zwaargewond raakte. Hij is ter plaatse behandeld en daarna naar een ziekenhuis overgebracht.

De tweede gewonde is de verdachte. Hij is aangehouden en ook naar een ziekenhuis vervoerd. De identiteit van de betrokkenen is nog niet bekend. De toedracht van het steekincident wordt nog onderzocht. (ANP)